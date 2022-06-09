Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение

Россия выделит $1,5 млрд на участие Беларуси в программах импортозамещения. Информация об этом прозвучала на встрече главы страны-соседки Александра Лукашенко с губернатором Курской области РФ Романом Старовойтом. Короткие ролики со встречи опубликованы в близком к пресс-службе Лукашенко telegram-канале "Пул первого".

"Мы с президентом России Владимиром Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили конкретные проекты россиянам, которые очень нужны и в ближайшее время будут востребованы и в Белоруссии, и в России", - сказал Лукашенко.

Среди предложений Белоруссии Курской области – участие в реализации программ модернизации ключевых секторов экономики этого российского региона.