09 Июня 2022
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Общество В России
Петр Первый допрашивает своего сына. (2022) | Фото: Николай Ге

"Как святую архидею, Он СК нам сотворил": Бастрыкин написал оду в честь 350-летия Петра Первого

Следственный комитет России опубликовал на своих страницах в соцсетях оду, которую глава СКР Александр Бастрыкин сочинил в честь 350-летнего юбилея Петра Первого.

Из текста следует, что Бастрыкин считает императора "прародителем для Российского СК".

В оде Бастрыкина царь предстает преследователем мздоимцев ("против тех, кто власть отведав, <…> деньги тырил из казны"): "Справедливых репрессалий, вдруг вкусил Российский "свет" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).  

"Вспомним! Пётр подал идею -

Пётр идею воплотил!

Как Росиии ассамблею,

Как святую архидею,

Он СК нам сотворил!".

Бастрыкин призывает "с идеями Петра" "пройти все наши войны".

"…Велики СК Колонны,

И бесстрашны наши воины,

И под Знаменем Закона

Крикнем мы Петру " Ура"!". 

Петр Первый допрашивает своего сына.(2022)|Фото: Николай Ге

Теги: александр бастрыкин, петр первый, ода, стихи, творчество, следственный комитет



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