"Как святую архидею, Он СК нам сотворил": Бастрыкин написал оду в честь 350-летия Петра Первого
Следственный комитет России опубликовал на своих страницах в соцсетях оду, которую глава СКР Александр Бастрыкин сочинил в честь 350-летнего юбилея Петра Первого.
Из текста следует, что Бастрыкин считает императора "прародителем для Российского СК".
В оде Бастрыкина царь предстает преследователем мздоимцев ("против тех, кто власть отведав, <…> деньги тырил из казны"): "Справедливых репрессалий, вдруг вкусил Российский "свет" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).
"Вспомним! Пётр подал идею -
Пётр идею воплотил!
Как Росиии ассамблею,
Как святую архидею,
Он СК нам сотворил!".
Бастрыкин призывает "с идеями Петра" "пройти все наши войны".
"…Велики СК Колонны,
И бесстрашны наши воины,
И под Знаменем Закона
Крикнем мы Петру " Ура"!".