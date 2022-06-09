"Как святую архидею, Он СК нам сотворил": Бастрыкин написал оду в честь 350-летия Петра Первого

Следственный комитет России опубликовал на своих страницах в соцсетях оду, которую глава СКР Александр Бастрыкин сочинил в честь 350-летнего юбилея Петра Первого.

Из текста следует, что Бастрыкин считает императора "прародителем для Российского СК".

В оде Бастрыкина царь предстает преследователем мздоимцев ("против тех, кто власть отведав, <…> деньги тырил из казны"): "Справедливых репрессалий, вдруг вкусил Российский "свет" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Вспомним! Пётр подал идею -

Пётр идею воплотил!

Как Росиии ассамблею,

Как святую архидею,

Он СК нам сотворил!".

Бастрыкин призывает "с идеями Петра" "пройти все наши войны".

"…Велики СК Колонны,

И бесстрашны наши воины,

И под Знаменем Закона

Крикнем мы Петру " Ура"!".