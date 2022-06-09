Новым гендиректором "Россети Урал" назначен энергетик с 20-летним стажем

09 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область Челябинская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Новым гендиректором "Россети Урал" назначен энергетик с 20-летним стажем

Назначен новый генеральный директор "Россети Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, им стал Александр Пятигор. Решение о назначении нового топ-менеджера принял совет директоров на заседании 8 июня. Руководителя коллективу "Россети Урал" представил глава совета директоров компании, заместитель генерального директора ПАО "Россети" по правовому обеспечению Даниил Краинский.

Пятигор работает в электроэнергетике 20 лет. С 2008 года находился на руководящих должностях в ОАО "Роснефть-Энерго", ОАО "Холдинг МРСК", ПАО "МОЭСК" и "ПАО "Россетти". В 2020-2022 годах был заместителем гендиректора по развитию и технологическому присоединению ПАО "Россети Ленэнерго".

Александр Пятигор(2022)|Фото: пресс-служба "Россети Урал"

"Александр Пятигор имеет большой опыт работы в электроэнергетике. Занимался вопросами модернизации и развития электросетевой инфраструктуры, технологического присоединения, улучшения клиентского сервиса. Уверен, что уровень компетенций нового руководителя позволит решить все стратегические задачи, которые стоят перед компанией "Россети Урал", - прокомментировал назначение генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

"Россети Урал" ведет свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае. Электросетевой комплекс организации включает свыше 156 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 39 тысяч центров питания различного класса напряжения.

Теги: Россети Урал, гендиректор, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети