Новым гендиректором "Россети Урал" назначен энергетик с 20-летним стажем

Назначен новый генеральный директор "Россети Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, им стал Александр Пятигор. Решение о назначении нового топ-менеджера принял совет директоров на заседании 8 июня. Руководителя коллективу "Россети Урал" представил глава совета директоров компании, заместитель генерального директора ПАО "Россети" по правовому обеспечению Даниил Краинский.

Пятигор работает в электроэнергетике 20 лет. С 2008 года находился на руководящих должностях в ОАО "Роснефть-Энерго", ОАО "Холдинг МРСК", ПАО "МОЭСК" и "ПАО "Россетти". В 2020-2022 годах был заместителем гендиректора по развитию и технологическому присоединению ПАО "Россети Ленэнерго".

"Александр Пятигор имеет большой опыт работы в электроэнергетике. Занимался вопросами модернизации и развития электросетевой инфраструктуры, технологического присоединения, улучшения клиентского сервиса. Уверен, что уровень компетенций нового руководителя позволит решить все стратегические задачи, которые стоят перед компанией "Россети Урал", - прокомментировал назначение генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

"Россети Урал" ведет свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае. Электросетевой комплекс организации включает свыше 156 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 39 тысяч центров питания различного класса напряжения.