Миронов объяснил, почему не вышел из автомобиля, когда его водитель сбил курьера на переходе

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" объяснил журналистам, почему не вышел из служебного автомобиля, который накануне сбил курьера на пешеходном переходе (курьер был на велосипеде).

"Вчера машина служебная, на которой я езжу, попала в ДТП. Я с удивлением прочитал очень много придумок, - рассказал Миронов журналистам. - Произошло следующее: я ехал на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде. Он с очень большой скоростью выскочил из-за машин и он был сбит водителем моей служебной машины".

"Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой. Водитель сказал ему [курьеру], чтобы тот не поднимался. Я сказал: "Немедленно вызывай "скорую" и ГИБДД", - добавил политик.

Он также не стал отрицать, что сам в момент ДТП находился в машине. И пояснил, почему не вышел проверить, все ли в порядке с пострадавшим: "Я находился в служебной машине и не выходил из нее в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры, условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД".

Миронов сообщил, что похлопотал за курьера в больнице: "Сегодня с утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Я переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо можно сегодня-завтра провести высокотехнологичную операцию и буквально через несколько дней он сначала на костылях… Я договорился, что будет проведена эта операция. Желаю скорейшего выздоровления".