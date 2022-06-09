Миронов объяснил, почему не вышел из автомобиля, когда его водитель сбил курьера на переходе

09 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Москва
Автомобиль Сергея Миронова сбил курьера (2022) | Фото: Baza

Миронов объяснил, почему не вышел из автомобиля, когда его водитель сбил курьера на переходе

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" объяснил журналистам, почему не вышел из служебного автомобиля, который накануне сбил курьера на пешеходном переходе (курьер был на велосипеде).

"Вчера машина служебная, на которой я езжу, попала в ДТП. Я с удивлением прочитал очень много придумок, - рассказал Миронов журналистам. - Произошло следующее: я ехал на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде. Он с очень большой скоростью выскочил из-за машин и он был сбит водителем моей служебной машины".

"Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой. Водитель сказал ему [курьеру], чтобы тот не поднимался. Я сказал: "Немедленно вызывай "скорую" и ГИБДД", - добавил политик.

Автомобиль Сергея Миронова сбил курьера(2022)|Фото: Baza

Он также не стал отрицать, что сам в момент ДТП находился в машине. И пояснил, почему не вышел проверить, все ли в порядке с пострадавшим: "Я находился в служебной машине и не выходил из нее в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры, условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД".

Миронов сообщил, что похлопотал за курьера в больнице: "Сегодня с утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Я переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо можно сегодня-завтра провести высокотехнологичную операцию и буквально через несколько дней он сначала на костылях… Я договорился, что будет проведена эта операция. Желаю скорейшего выздоровления".

Теги: сергей миронов, дтп, курьер, пешеходный переход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети