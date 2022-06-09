На Среднем Урале нашли разлив нефтепродуктов: загрязнение превышает норму в сотни раз

09 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
нефть пятна разлив загрязнение (2010) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале нашли разлив нефтепродуктов: загрязнение превышает норму в сотни раз

В одном из поселков на Среднем Урале обнаружен разлив нефтепродуктов. Проверка показала, что загрязнение превышает норму в сотни раз.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что в поселке Троицкий Талицкого района работало промышленное предприятие, использовавшее в своей деятельности битум. Более 20 лет назад оно закрылось. Уже в наши дни возле многоквартирного дома по улице Асфальтовая обнаружили пять мест загрязнения почвы нефтепродуктами протяженностью от 27 до 95 метров.

Проверка показала, что верхний слой почвы на данных участках имеет вязкую и тягучую консистенцию. Поверхность частично заполнена водой, а по краям имеются остатки масляной пленки. По результатам отбора проб почвы была выявлена сильная степень загрязнения: фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 390 раз на глубине до 5 см и более чем в 560 раз – на глубине до 20 см.

Прокуратура подала иск к администрации Талицкого городского округа, ответственной за содержание земель населенных пунктов, с требованием ликвидировать разлив нефтепродуктов на данных участках. Суд удовлетворил это заявление. В надзорном ведомстве заверили, что будут держать ситуацию на контроле.

Теги: нефтепродукты, разлив, прокуратура, поселок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети