На Среднем Урале нашли разлив нефтепродуктов: загрязнение превышает норму в сотни раз

В одном из поселков на Среднем Урале обнаружен разлив нефтепродуктов. Проверка показала, что загрязнение превышает норму в сотни раз.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что в поселке Троицкий Талицкого района работало промышленное предприятие, использовавшее в своей деятельности битум. Более 20 лет назад оно закрылось. Уже в наши дни возле многоквартирного дома по улице Асфальтовая обнаружили пять мест загрязнения почвы нефтепродуктами протяженностью от 27 до 95 метров.

Проверка показала, что верхний слой почвы на данных участках имеет вязкую и тягучую консистенцию. Поверхность частично заполнена водой, а по краям имеются остатки масляной пленки. По результатам отбора проб почвы была выявлена сильная степень загрязнения: фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 390 раз на глубине до 5 см и более чем в 560 раз – на глубине до 20 см.

Прокуратура подала иск к администрации Талицкого городского округа, ответственной за содержание земель населенных пунктов, с требованием ликвидировать разлив нефтепродуктов на данных участках. Суд удовлетворил это заявление. В надзорном ведомстве заверили, что будут держать ситуацию на контроле.