09 Июня 2022
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Экономика В России
Почта России (2017) | Фото: 4.bp.blogspot.com

Почту России внесли в реестр IT-компаний

Минцифры внесло Почту России в реестр IT-компаний, которые могут претендовать на льготы, полагающиеся этому сектору экономики.

В Почте России считают признание справедливым: "Признание Почты ИТ-компанией ещё раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию". Также в компании считают, что это признание усилий по изменению имиджа.

Сотрудники компании смогут претендовать на ряд льгот, например, на льготную ипотеку для айтишников и отсрочки от армии. Да и сама Почта России сможет воспользоваться налоговыми послаблениями и другими формами поддержки.

В Почте России утверждают, что почти четверть всех доходов в 2021 году принесли IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. Растущая доля цифровой выручки – важный, но не единственный показатель цифровой трансформации.

Теги: почта россии, it-компания, льготы, минцифры



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