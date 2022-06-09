На Украине армия России начала разминирование дорог и лесного массива национального парка "Святые горы"

Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Раздоловка (ДНР), склад боеприпасов в районе Парасковиевка (ЛНР), а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. Вблизи Кирово (Херсонская область) перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У" и в районах Каменка (Харьковская область) и Пантелеймоновка (ДНР) сбиты два реактивных снаряда РСЗО "Смерч". В результате ударов за сутки уничтожено более 300 националистов.