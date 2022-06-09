09 Июня 2022
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Общество Москва
Сергей Зуев (2021) | Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

Кассационный суд отменил решение о заключении ректора "Шанинки" под стражу

Второй кассационный суд признал незаконным решение Мосгорсуда о замене домашнего ареста на СИЗО ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, передает ТАСС.

Теперь Мосгорсуд обязан снова рассмотреть вопрос о мере пресечения Зуеву, но уже в другом составе.

При этом до решения Мосгорсуда ректор "Шанинки" все равно останется в СИЗО.

Адвокаты, которые подали кассацию на решение Мосгорсуда, заявляли, что у Зуева за время содержания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья и ему требуется операция на сердце. Защиту поддержали и представители аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой.

Зуева задержали по делу бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн руб. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. 20 октября 2021 года сообщалось, что Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. В том же месяце он перенес операцию на сердце. 9 ноября того же года Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и перевел его в СИЗО.

Теги: шанинка, сергей зуев, арест, сизо, домашний арест, кассационный суд, мосгорсуд



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