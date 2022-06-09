09 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Станислав Гареев (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Салават Юлаев&quot;

Защитник Станислав Гареев вернулся в "Автомобилист" из Финляндии

Екатеринбургский "Автомобилист" объявил о заключении нового контракта с 27-летним российским защитником Станиславом Гареевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, игрок пополнил систему "Автомобилиста" в сентябре прошлого года. В сезоне-2021/22 Гареев выступал как за главную команду екатеринбуржцев в КХЛ (шесть матчей, одно набранное очко), так и за "Горняк-УГМК" в ВХЛ (22 матча, один гол и шесть результативных передач).

В феврале он разорвал контракт с клубом. Заключительную часть прошлого сезона Станислав провел в Финляндии, где в составе местного клуба "Юкурит" отыграл 21 матч, включая семь поединков в плей-офф. Там защитник отметился двумя результативными передачами.

Как уточнили в "Автомобилисте", новое двустороннее соглашение уральского клуба с игроком рассчитано на один год.

Теги: Гареев, контракт, Автомобилист



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