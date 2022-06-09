09 Июня 2022
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Общество Новосибирская область
памятник (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Победители всероссийского голосования по благоустройству определены в Новосибирской области

Завершилось голосование в Новосибирской области завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Во всех 14 населенных пунктах, принимавших участие в голосовании, определились объекты-победили, которые получат средства на благоустройство в 2023 году.

«Голосование по выбору объектов благоустройства завершилось, определились объекты-победители, на которые, согласно разработанным проектам, будут направлены средства федерального и областного бюджетов в 2023 году», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В ежедневном режиме министерством проводился мониторинг хода голосования на единой платформе.

В большинстве населённых пунктов лидеры голосования определились в первые дни. Например, в городе Бердске из шести общественных пространств лидером сразу стал «Парк Победы», набравший в итоге 6027 голосов.

памятник, великая отечественная, новосибирск, никто не забыт(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В некоторых муниципалитетах интрига сохранялась до последнего дня голосования. Особенно острая конкуренция развернулась в р.п. Краснообск между двумя объектами: общественной территорией у домов №212, №213 и детской площадкой рядом со зданием №73. Детская площадка в итоге победила с перевесом в 97 голосов. Активная конкуренция также была между названиями общественной территории в р.п. Сузун, в результате больше голосов (478) набрал парк под названием «Вешняки», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

памятник, великая отечественная, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По данным министерства ЖКХ и энергетики, наиболее активное участие в голосовании приняли жители рабочих поселков Сузун, Краснообск и Маслянино, а также городов Карасук, Куйбышев, Татарск и Тогучин. В Новосибирске проголосовало 23,3 тыс. человек. Подробные результаты голосования размещены на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, что Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходило в период с 15 апреля по 31 мая. В Новосибирской области для голосования было предложено 29 общественных пространств в 14 населенных пунктах. Принять участие в голосовании на единой платформе мог любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг.

Теги: благоустройство, голосование, парк победы, жилье и городская среда



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