Бои за Славянск будут продолжаться до трёх недель, - эксперт

Бои за Славянск будут продолжаться до трёх недель.

"Бои за Славянск будут продолжаться до трёх недель. Бои сейчас идут на подступах к Славянску, а не за сам Славянск, то есть это только начало операции, как минимум в 20 км от Славянска, поэтому это всё может продолжаться ещё очень долго", - сказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.

По словам Шурыгина, сам Славянск находится на высоте, а над местностью господствует гора Карачун, что также усложняет ведение боевых действий.

"Если Славянск падёт, то украинская оборона в этом случае рухнет окончательно. Дальше останется только Краматорск и, собственно говоря, мест, где Украина может нормально оборудовать оборону, не останется на этом направлении", - сказал Шурыгин.