Тинькофф-банк вводит комиссию в 12% годовых за обслуживание счетов в валюте

Тинькофф-банк вслед за Райффайзенбанком вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Речь о карточных счетах в долларах, евро, фунтах стерлнгов и швейцарских франков – с 23 июня за их обслуживание будут брать 1% в месяц при балансе 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

Что касается накопительных счетов, то с 23 июня их можно будет открывать только в рублях, а существующие счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут на счета клиентов в этих же валютах.

Также банк до 30 июня отменил комиссию за SWIFT-переводы (трансграничные переводы) "для удобства клиентов".