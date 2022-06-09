09 Июня 2022
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Экономика В России
Банк Тинькофф (2022) | Фото: Накануне.RU

Тинькофф-банк вводит комиссию в 12% годовых за обслуживание счетов в валюте

Тинькофф-банк вслед за Райффайзенбанком вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Речь о карточных счетах в долларах, евро, фунтах стерлнгов и швейцарских франков – с 23 июня за их обслуживание будут брать 1% в месяц при балансе 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

Что касается накопительных счетов, то с 23 июня их можно будет открывать только в рублях, а существующие счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут на счета клиентов в этих же валютах.

Также банк до 30 июня отменил комиссию за SWIFT-переводы (трансграничные переводы) "для удобства клиентов".

Теги: тинькофф-банк, комиссия, валюта, доллары



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