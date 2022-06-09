В Тюмени на стройке многоэтажки погиб каменщик: упал с четвертого этажа

В Тюмени 60-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа строящегося многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 7 июня. По версии следствия, ее причиной стало "нарушение неустановленным лицом правил безопасности при проведении строительных работ".

Следователями регионального СК России проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, в том числе и регламентирующая технику безопасности. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается.