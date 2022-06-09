09 Июня 2022
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Общество Свердловская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

"Объем достаточно серьезный": в мэрии Екатеринбурга проверили, как идет ремонт городских дорог

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова проехали по объектам ремонта улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего чиновники проинспектировали пять объектов и поговорили с подрядчиками о том, как идут работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в маршрут вошли улица Большакова у КРК "Уралец", улица Куйбышева (от Московской до 8 Марта), улица Чапаева (от Фурманова до Фрунзе), а также улицы Восточная и Белинского. На каждом из участков производится стандартный перечень работ с поправкой на особенности местности: замена дорожного полотна и бордюров, нанесение разметки, а при необходимости – ремонт тротуара.

"В этом сезоне у нас запланирован ремонт 35 участков дорог и 37 светофоров. Объем достаточно серьезный, поэтому к работам мы приступили еще в конце марта, чтобы ни погода, ни какие-то другие внешние факторы не помешали нам сдать все объекты в срок. На некоторых из них ремонт уже почти закончен, на других он должен быть завершен в 20-х числах июня. Самые масштабные проекты будут сданы к середине сентября", - рассказал Алексей Бубнов.

ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что перед муниципалитетом стоит задача – привести 85% дорог Екатеринбургской городской агломерации в нормативное состояние к 2024 году. На данный момент достигнут уровень в 76%. Как заявил вице-мэр, это большой объем работ, поскольку общая протяженность всех городских дорог, входящих в состав Екатеринбургской агломерации, составляет 516 километров.

"В этом сезоне в рамках реализации БКД на работы будет потрачено порядка миллиарда рублей, большая часть – это федеральные и областные средства. При этом около 917 миллионов будут вложены в ремонт дорог, а остальные средства пойдут на модернизацию светофорных объектов", - пояснила Тамара Благодаткова.

Общая протяженность дорог, запланированных к ремонту в этом сезоне, составляет 38 километров. А длина бортового камня, подлежащего правке и замене, равняется 32 километрам.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже неоднократно отмечал, что БКД – это один из приоритетных проектов для уральской столицы. Градоначальник держит ход работ на личном контроле.

Теги: дороги, ремонт, мэрия, объезд, Екатеринбург



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