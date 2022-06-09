Идут бои за Славянск, - штаб теробороны ДНР

В Штабе территориальной обороны ДНР заявили об идущих боях за Славянск.

"По состоянию на 9 июня 2022 г., на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", - говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, участник спецоперации РФ на Украине в составе чеченских подразделений Адам Делимханов заявил, что надеется на окончание ВСО до конца текущего года.