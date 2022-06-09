09 Июня 2022
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Общество Свердловская область
мусорка, полицейский, ДПС (2019) | Фото: Накануне.RU

В День молодежи центральные улицы Екатеринбурга перекроют до позднего вечера

В предстоящий День молодежи движение по нескольким центральным улицам Екатеринбурга будет ограничено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицы перекроют в воскресенье, 26 июня. Ради проведения праздничных мероприятий движение закроют для всех видов транспорта начиная уже с 8 часов утра.

Ограничения продлятся до 22 часов 30 минут. Закрытыми окажутся следующие участки улично-дорожной сети: улица Дзержинского; улица Горького (от Клары Цеткин до Дзержинского); улица Пролетарская (от Клары Цеткин до Дзержинского) и проезд от улицы Дзержинского до здания №2 на этой же улице.

Администрация Екатеринбурга просит всех с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: улицы, перекрытие, День молодежи, Екатеринбург



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