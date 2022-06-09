09 Июня 2022
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Экономика В России
Новый логотип Макдоналдс в России. (2022) | Фото: пресс-служба ООО Система ПБО

Представлен логотип "нового "Макдоналдса" в России

Новый владелец сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в России представил логотип, под которым теперь будет работать компания. В ООО "Система ПБО" "Известиям" сообщили, что на логотипе изображены символы сети: две палочки картошки фри и бургер. Зеленый фон символизирует "качество продукции и обслуживания". Название заведения пока не известно, но скоро будет запущена рекламная кампания с использованием нового логотипа.
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Напомним, сеть McDonald's приняла решение уйти из России после начала военной спецоперации РФ на Украине. Часть сети из 850 ресторанов закрылась сразу, часть продолжала (и продолжает) работать по франшизе. Позже стало известно, что McDonald's нашел покупателя сети. Новые владельцы уже представили примерное меню.

Новый логотип Макдоналдс в России.(2022)|Фото: пресс-служба ООО Система ПБО

Теги: макдоналдс, фастфуд, логотип



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