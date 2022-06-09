09 Июня 2022
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Происшествия Южный ФО
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Ростове-на-Дону задержаны члены ячейки исламистской организации

Спецслужбы ликвидировали на юге России ячейку запрещённой в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации <…> "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" <…> состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона", - цитирует РИА Новости представителей спецслужбы.

Деятельность участников группы координировали эмиссары, находящиеся на Украине. Исламисты распространяли террористическую идеологию, на конспиративных собраниях вербовали как местных мусульман, так и трудовых мигрантов. У задержанных при обысках изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные устройства.

"В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело", - подытожили в ФСБ.

Теги: Исламисты, ФСБ



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