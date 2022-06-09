В якутском поселке вахтовики взорвали медведя

В рабочем поселке в Якутии вахтовики решили избавиться от назойливого медведя, который повадился ходить на территорию людей в поисках еды. Они соорудили из взрывчатки и кастрюли взрывное устройство, а затем сняли момент подрыва животного на видео.

Этот инцидент привлек внимание правоохранительных органов и Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Там сообщили, что в действиях вахтовиков усматривается состав минимум двух уголовных статей – "применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей", а также "жестокое обращение с животным".