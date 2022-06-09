09 Июня 2022
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медведь (2013) | Фото:

В якутском поселке вахтовики взорвали медведя

В рабочем поселке в Якутии вахтовики решили избавиться от назойливого медведя, который повадился ходить на территорию людей в поисках еды. Они соорудили из взрывчатки и кастрюли взрывное устройство, а затем сняли момент подрыва животного на видео.

Этот инцидент привлек внимание правоохранительных органов и Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Там сообщили, что в действиях вахтовиков усматривается состав минимум двух уголовных статей – "применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей", а также "жестокое обращение с животным".

Теги: вахтовики, медведь, взрывное устройство



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