Американку, обвиняемую в поджоге авто в Екатеринбурге, оставили под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом Елену Сергееву (Тейлор), обвиняемую в поджоге автомобиля.

Напомним, 48-летняя женщина имеет двойное гражданство и проживала в штате Орегон (США). В мае ее задержали в Екатеринбурге по подозрению в поджоге автомобиля "Lexus NX 200", принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу.

В дальнейшем Орджоникидзевский районный суд уральской столицы отправил Тейлор под домашний арест на 28 суток. На нее надели специальный браслет. Однако женщина не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня жалоба была рассмотрена. Заслушав участников процесса, облсуд оставил постановление Орджоникидзевского районного суда без изменений. Таким образом, Елена Тейлор продолжит отбывать свой арест дома.

Ранее сообщалось, что женщине с американским гражданством грозит до пяти лет колонии за умышленное уничтожение чужого имущества.