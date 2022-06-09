Спецоперация может закончиться до конца года - депутат Госдумы

Зампред комитета Госдумы по безопасности, участник спецоперации РФ на Украине в составе чеченских подразделений Адам Делимханов заявил, что надеется на окончание ВСО до конца текущего года.

На вопрос РИА Новости "Может ли СВО завершиться до конца текущего года?" он ответил: "Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет. На данном этапе говорить об окончании операции рано. Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть".

Российские власти во главе с Владимиром Путиным никогда не обозначали сроки окончания спецоперации, но неоднократно заявляли, что она развивается по плану и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

6 июня Минобороны сообщило, что ВС РФ завершают освобождение Святогорска ДНР и территории вокруг него. По мнению военных экспертов, это один из ключевых пунктов, благодаря установлению контроля над которым удастся осуществить окружение всей донецкой группировки ВСУ.