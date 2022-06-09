Оставленные японскими рыбаками акватории вокруг Курильских островов быстро займут компании из России

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев полагает, что оставленные японскими рыбаками акватории вокруг Курильских островов, где они ранее занимались рыбодобычей по приостановленному межправительственному соглашению, быстро займут отечественные рыболовецкие компании.

"У нас определенный дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании", - цитирует ТАСС заявление Трутнева, сделанное во время пленарного заседания Дальневосточного медиасаммита.

Он добавил, что дефицит создаётся, в частности, за счёт программы "квоты в обмен на инвестиции". По ней государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на строительство на Дальнем Востоке рыболовецких судов и рыбоперерабатывающих заводов.

"Мы же видим, что сейчас происходит: некоторые компании продают, уступают свое поле деятельности, но дальше ведь ничего плохого не происходит. Дальше входят российские компании, продолжают работать. Основные фонды и месторождения полезных ископаемых они ж не увезут из России. И ситуация с Курильскими островами, с рыбной ловлей вокруг Курильских островов – они ж не увезут рыбу никуда", - сказал Трутнев.