Конкурсный управляющий ЗиДа не смог взыскать 47 миллионов с экс-руководства предприятия

Конкурсный управляющий машзаводом им. Дзержинского Лев Шляпин не смог взыскать с бывших управляющих завода Александра Иванова и Александра Еремина солидарно в пользу должника убытков в размере 47,2 млн руб., сообщает "Ъ".

Суд отказал в удовлетворении иска. Иск в суд конкурсный управляющий подал в ноябре прошлого года. Основанием для него стал пропуск Ивановым и Ереминым срока исковой давности по взысканию убытков с еще одного экс-управляющего предприятия Евгения Лысова. Суд установил, что господин Лысов ранее возместил ущерб, поэтому в удовлетворении требований Льва Шляпина было отказано.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов. В марте 2021 года губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки для жилищного строительства, в число "перспективных локаций" вошла и площадка Завода им. Дзержинского.