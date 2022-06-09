"Газпром нефть" добыла 5-миллионную тонну нефти на ключевом активе Западной Сибири

"Газпромнефть-Хантос" добыл на месторождении им. Александра Жагрина 5-миллионную тонну нефти. Результата достигли всего за три года, что опережает среднеотраслевые темпы реализации подобных сложных проектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, быстрый и эффективный ввод в эксплуатацию стал возможен благодаря использованию современных технологий, в том числе интегрированных моделей промысла. Они позволяют формировать разные сценарии разработки месторождения, а цифровые технологии в онлайн-режиме оптимизируют процессы добычи и прогнозируют различные варианты развития проекта.

"Промысел выступает полигоном для апробации новых подходов, которые в дальнейшем планируется применять и на других активах предприятия, а также они могут быть тиражированы в периметре всей компании", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров.

Действующий фонд промысла достиг 200 скважин. В этом году компания планирует ввести в эксплуатацию еще 132 скважин, а также запустить установку по подготовки нефти.

"Проект "Зима" – один из новых и перспективных активов компании в Западной Сибири, а месторождение имени Жагрина — флагман нового кластера с огромным ресурсным потенциалом. Причем мы реализовали проект за очень короткий срок, даже несмотря на возникающие ковидные ограничения. Сегодня на месторождении разрабатываются залежи традиционной нефти, а труднодоступные запасы еще изучаются. Уверен, что "Газпромнефть-Хантос", развивающий этот сложный актив, сможет максимально раскрыть его потенциал за счет применения современных решений и технологий", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.