09 Июня 2022
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Образование В России
Студенты (2020) | Фото: Накануне.RU

Работодатель сможет расторгнуть договор со студентами-целевиками, если они будут плохо учиться

Для студентов-целевиков в российских вузах могут ввести критерии, при невыполнении которых будущий работодатель может сократить финансовую поддержку или вовсе расторгнуть договор. Речь, прежде всего, идет об успеваемости.

Защитить работодателей, которые оплачивают обучение таких студентов, предлагает Минобрнауки. Проект постановления министерства размещен на портале нормативных правовых актов, передает РБК.

Ведомство предлагает в договоре о целевом обучении разрешить устанавливать требования к успеваемости студента. По результатам не менее двух аттестаций (то есть сессий) заказчик может принять решение о неуспеваемости студента.

В то же время если работодатель решит расторгнуть договор, он будет должен сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение. И если это не поможет, то студента обяжут возместить стоимость обучения.

Планируется, что постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

Теги: целевое обучение, работодатель, вуз, успеваемость



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