Жителя Челябинской области приговорили к обязательным работам за порчу имущества на набережной

Ночью 11 ноября пьяный мужчина на набережной умышленно нанес множество ударов ногами по двум светильникам светодиодной системы уличного освещения, повредив их.

Жителя Нязепетровска приговорили к 250 часам обязательных работ за порчу имущества на городской набережной. Мужчину признали виновным в вандализме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.





