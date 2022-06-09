Жителя Челябинской области приговорили к обязательным работам за порчу имущества на набережной
Жителя Нязепетровска приговорили к 250 часам обязательных работ за порчу имущества на городской набережной. Мужчину признали виновным в вандализме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Ночью 11 ноября пьяный мужчина на набережной умышленно нанес множество ударов ногами по двум светильникам светодиодной системы уличного освещения, повредив их.
Ущерб составил 27 тыс. рублей. По решению суда мужчина должен выплатить ущерб.