В Екатеринбурге полиция проверяет заявление журналистов о нападении на съемочную группу

В Екатеринбурге журналисты "Областного телевидения" заявили о нападении на их съемочную группу. Полиция начала проверку.

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Как сообщается на сайте телеканала, инцидент случился во время работы над репортажем о пожаре в оздоровительном комплексе "Николаевские бани". По данным ОТВ, в ходе съемки на сотрудников канала якобы напал собственник заведения.

"Управляющий был слишком эмоционален и совершил нападение на меня, после чего я упала и повредила палец. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Со мной такое происходит впервые, было очень страшно", - приводит телеканал слова журналистки Анастасии Якушевой.

Это же подтвердил и находившийся с ней оператор. В итоге на место был вызван наряд полиции и написано заявление.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полиция проводит проверку по заявлению о причинении телесных повреждений журналисту телекомпании "Областное телевидение".

"По результатам разбирательства и оценки степени вреда здоровью пострадавшей будет принято обоснованное решение. Действиям гражданина также будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.