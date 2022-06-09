Россия не обязана способствовать экспорту зерна с Украины – сенатор Клишас

У России нет никаких юридических обязательств выстраивать логистические цепочки по экспорту зерна с Украины или как-то способствовать этому экспорту, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

"Давайте отметим, что у России никаких юридических обязательств выстраивать логистические цепочки по экспорту зерна с Украины или как то способствовать этому экспорту, просто нет. Никаких юридических обязательств", - отметил сенатор, намекая на добрую волю руководства страны, пообещавшего не препятствовать и даже помогать транспортировке украинского зерна по морю.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва гарантирует: если Киев разминирует порты, РФ не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции. Он добавил, что Москва готова оформить "тем или иным способом" гарантии по разблокировке портов.