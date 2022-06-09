В правительстве заявили о росте экономики России в условиях санкций

Российская экономика продолжает расти вопреки существующему санкционному давлению.

"Санкционное давление направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику. Авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть страны - члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши интеграционные связи. Но благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал", - сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время проходящей в Нур-Султане конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС", его цитирует ТАСС.

По его словам, в России продолжается рост экономики – за последние четыре месяца он составил 1,7%.

"В мае инфляция практически остановилась, последнюю неделю мая ее уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию", - сказал Оверчук.

Россия испытывает сложности в связи с разрывом существовавших логистических цепочек. На их месте появятся новые.

"Вся экономика выстраивалась, прежде всего, на связях с Европой, конечно же, сегодня мы испытываем сложности, связанные с разрывом сложившихся в последние десятилетия логистических цепочек. Но мы работаем над созданием новых логистических связей. Мы разрешили параллельный импорт. Идут поиск и наладка связей с новыми торговыми партнерами, прежде всего, в тех странах, которые не враждебны по отношению к России", - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что Россия готова к развитию новых проектов с Казахстаном и другими странами ЕАЭС в различных отраслях.