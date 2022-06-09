Восточный полигон не справляется с переориентацией экономики на восток - Трутнев

Восточный железнодорожный полигон не справляется с нагрузкой из-за переориентации экономики на восток, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев на Дальневосточном медиасаммите-2022. Он призвал расширить возможности БАМа и Транссиба, а также Северного морского пути.

До начала военной спецоперации РФ на Украине у властей был план поэтапного расширения Восточного полигона с возможным привлечением средств ФНБ (финансирование из этого источника активно лоббировало РЖД).

Первый этап развития Восточного полигона предусматривал увеличение до 2021 провозной способности до 144 млн т в год, второй — до 180 млн т. Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность планируется поэтапно увеличить до 240 млн т к 2035 году.