09 Июня 2022
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Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

Восточный полигон не справляется с переориентацией экономики на восток - Трутнев

Восточный железнодорожный полигон не справляется с нагрузкой из-за переориентации экономики на восток, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев на Дальневосточном медиасаммите-2022. Он призвал расширить возможности БАМа и Транссиба, а также Северного морского пути.

До начала военной спецоперации РФ на Украине у властей был план поэтапного расширения Восточного полигона с возможным привлечением средств ФНБ (финансирование из этого источника активно лоббировало РЖД).

Первый этап развития Восточного полигона предусматривал увеличение до 2021 провозной способности до 144 млн т в год, второй — до 180 млн т. Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность планируется поэтапно увеличить до 240 млн т к 2035 году.

Теги: юрий трутнев, восточный полигон, бам, транссиб



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