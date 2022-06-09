09 Июня 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят подростков, напавших с молотком на женщину-продавца

На Среднем Урале перед судом престанут двое подростков, обвиняемых в разбойном нападении на женщину-продавца. Пострадавшую избили молотком.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, одному из подростков 14, а другому – 15 лет. Все случилось в марте этого года в селе Байкалово: парни решили напасть на продавца, чтобы похитить деньги и имущество. Все похищенное юные подельники договорились поделить между собой.

Вечером 21 марта подростки пришли к магазину, где один передал другому металлическую часть молотка. Убедившись, что внутри никого нет, он вышел и сообщил об этом соучастнику, который зашел и набросился на продавца.

Молотком, руками и ногами он нанес женщине не менее 10 ударов по голове и телу, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести. Затем малолетний разбойник похитил кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество продавщицы, после чего покинул магазин. Впоследствии обоих подростков удалось найти.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ирбитский районный суд.

Теги: подростки, магазин, нападение, суд



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