На Среднем Урале судят подростков, напавших с молотком на женщину-продавца

На Среднем Урале перед судом престанут двое подростков, обвиняемых в разбойном нападении на женщину-продавца. Пострадавшую избили молотком.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, одному из подростков 14, а другому – 15 лет. Все случилось в марте этого года в селе Байкалово: парни решили напасть на продавца, чтобы похитить деньги и имущество. Все похищенное юные подельники договорились поделить между собой.

Вечером 21 марта подростки пришли к магазину, где один передал другому металлическую часть молотка. Убедившись, что внутри никого нет, он вышел и сообщил об этом соучастнику, который зашел и набросился на продавца.

Молотком, руками и ногами он нанес женщине не менее 10 ударов по голове и телу, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести. Затем малолетний разбойник похитил кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество продавщицы, после чего покинул магазин. Впоследствии обоих подростков удалось найти.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ирбитский районный суд.