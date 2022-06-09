На Белгородчине с территории Украины обстрелян поселок Хотмыжск

В Белгородской области обстрелян с территории Украины приграничный поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. "Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Кстати, Telegram-канал Гладкова "благодаря" оперативным сообщениям об обстрелах территории на фоне молчания Минобороны РФ по поводу подобных участившихся инцидентов возглавил в минувшем месяце ТОП-30 российских Telegram-каналов по цитируемости, обогнав Володина, Собянина, а также популярные новостые каналы вроде Mash и Baza.