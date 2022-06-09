09 Июня 2022
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Последствия обстрелов в Головчино (Грайворонский район Белгородской области) (2022) | Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

В Курской области в майские праздники предотвратили теракт, "желтый режим" продлен

В Курской области продлен до 22 июня (на две недели) режим повышенной террористической опасности (желтый уровень, второй из трех возможных).

"Уважаемые куряне! Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня", - говорится в сообщении губернатора региона Романа Старовойта.

Он попросил граждан быть бдительными, сообщать в полицию о всех подозрительных людях или оставленных предметах.

Приграничные регионы РФ уже более месяца периодически подвергаются обстрелам и диверсиям с украинской стороны. В основном обстреливаются из минометов приграничные населенные пункты, уже есть жертвы обстрелов.

Теги: курская область, террористическая опасность, граница



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