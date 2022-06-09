09 Июня 2022
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Политика За рубежом
Дональд Трамп, США, инаугурация (2017) | Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Байден рассказал, в каком случае просит помощи Трампа

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC пошутил над своим предшественником Дональдом Трампом, заявив, что, когда возникает необходимость "спустить правительственные документы в унитаз", он зовет на помощь бывшего главу государства.

Во время интервью телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме.

"Я зову на помощь Трампа", - ответил под аплодисменты публики Байден, пишет РИА Новости. Впоследствии он без тени улыбки добавил: "На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю".

В своем ответе глава государства недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию журналистки New York Times, согласно которой, Трамп в годы президентства периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, шутка



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