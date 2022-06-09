Дерипаска из зарослей черешни сообщил, что не поедет на ПМЭФ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не поедет на первый за два года очный Петербургский международный экономический форум, на котором раньше он был завсегдатаем.

"В этом году Петербургский экономический форум пройдет без меня. Придется убирать урожай", - заявил Дерипаска в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен показал заросли черешни, которые останавливают его от участия в ПМЭФ.

Ожидается, что в этом году перед участниками форума президент России Владимир Путин выступит лично, несколько дней назад он уже обратился к гостям ПМЭФ с приветственным словом (хотя форум начнется только 15 июня).