В Челябинске водитель маршрутки наехал на женщину с коляской

В Челябинске водитель маршрутки наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, ДТП произошло днем 8 июня на перекрестке улиц Чичерина и Комсомольский. Водитель при повороте налево совершил наезд на пешехода с коляской, после этого он скрылся.

Женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Ребенок не пострадал.

Водителя разыскали в течение трех часов. Он привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и оставление места ДТП.