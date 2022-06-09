09 Июня 2022
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ночной Белград, Сербия (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сербии вице-премьер положительно оценила срыв визита Лаврова

Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, полагает вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Она считает, что решение отложить визит было правильным.

"Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы", - цитирует Михайлович РИА Новости.

Она напомнила о том, что "мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья".

"Если они – наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность, и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич", - заявила вице-премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции высказался об отмене своего визита в Сербию. Политик заявил, что произошло немыслимое – суверенное государство лишено права на внешнюю политику.

"Поступило много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентное решение некоторых членов НАТО, которое помешало визиту в Сербию. Произошло немыслимое, возмутительные действия – суверенное государство лишено права на внешнюю политику. Это – наглядная демонстрация, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в использовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами, а не использует то, что Запад навязывает вместо международного права", – сказал Лавров.

Теги: Зорана Михайлович, вице-премьер, Сергей Лавров, Белград



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