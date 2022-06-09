ЕГЭ останется, даже если Россия выйдет из Болонского процесса – Рособрнадзор

Единый государственный экзамен как форма аттестации сохранится, даже если все Россия на национальном уровне откажется от участия в так называемом Болонском процессе. В Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы (смысл последней в разделении высшего образования на бакалавриат и магистратуру).

"ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Также в ведомстве считают, что ЕГЭ позволил ликвидировать разрыв между школьной программой и тем, что требовали знать для поступления от абитуриентов вузы. Процесс поступления в вуз стал максимально прозрачным, а требования к абитуриентам – едиными, отметили в Рособрнадзоре.

Напомним, в мае министерство науки и высшего образования РФ заявило о намерении выйти из Болонского процесса. Правда вскоре глава Минобрнауки Валерий Фальков пояснил, что это не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры, а университеты смогут заменить их специалитетом.