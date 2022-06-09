09 Июня 2022
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(2005) | Фото: www.rzd.ru

Херсонская область готова возобновить ж/д сообщение с Крымом

Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, речь идёт о грузовом сообщении. Оно было прервано властями Украины восемь лет назад.

Как отмечает чиновник, железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. Отмечается, что после полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение, сообщает РИА "Новости".

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения Крымом и Запорожской областью. В регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

По его словам, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

Теги: поезд Крыс, Херсон



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