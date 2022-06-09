Volkswagen предложил уволиться работникам в Нижнем Новгороде

Штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно покинуть рабочие места в течение июня с правом на компенсацию.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" Герриту Шпенглеру, работники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. Как заявили в "Фольксваген Груп Рус", сотрудникам, которые хотят уволиться, предложен пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.

В подразделении работают около 200 человек. Как уверяет компания, "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".

Ранее представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подали судебный иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Они требуют прекратить исполнение ограничительных мер и возобновить поставки в Россию.