Volkswagen предложил уволиться работникам в Нижнем Новгороде

09 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО В России
Volkswagen JETTА, автомобиль (2018) | Фото: Volkswagen

Volkswagen предложил уволиться работникам в Нижнем Новгороде

Штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно покинуть рабочие места в течение июня с правом на компенсацию.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" Герриту Шпенглеру, работники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. Как заявили в "Фольксваген Груп Рус", сотрудникам, которые хотят уволиться, предложен пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.

В подразделении работают около 200 человек. Как уверяет компания, "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".

Ранее представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подали судебный иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Они требуют прекратить исполнение ограничительных мер и возобновить поставки в Россию.

Теги: Volkswagen, автомобили, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети