09 Июня 2022
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дегтярев: попавшие под ограничения бизнесмены должны вкладывать в Россию

Крупные российские предприниматели, попавшие под западные ограничительные меры, должны вкладывать деньги в экономику России.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, можно было бы вложиться в Хабаровский край. "Стройте здесь лагуны – дадим землю. Заказывайте лодки – Хабаровский и Амурский судостроительные заводы все сделают. Вложите в наш регион хотя бы $200-300 млн", - заявил глава региона.

По его словам, российские миллиардеры, которые на протяжении десятилетий вывозили капиталы из страны, должны для начала определиться со своими политическими взглядами.

Как считает политик, нынешняя геополитическая ситуация навсегда отделила настоящих патриотов от людей, которые зарабатывают в России, а после критикуют страну, находясь за рубежом.

Напомним, российский предприниматель Роман Абрамович подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Иск подан к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Теги: Дегтярев, бизнесмены, санкции



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