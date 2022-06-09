Европарламент высказался за конфискацию замороженных российских активов

Европарламент принял доклад по ситуации вокруг Украины.

В него был включен ряд требований и рекомендаций для властей Европейского союза. В частности, депутаты призвали ЕС создать механизм для конфискации замороженных активов России.

Парламентарии рассчитывают использовать эти средства для "восстановления Украины". Кроме того, депутаты выступили за отмену принципа единства ЕС при принятии внешнеполитических решений – предложено принимать решения о санкциях простым большинством голосов.

Ещё одна инициатива - создать полноценный военный штаб Евросоюза вместе с Советом министров обороны ЕС, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, активы чиновников и военных Украины, которые причастны к обстрелам территорий России и Донбасса, необходимо национализировать, следует из депутатского обращения в кабмин РФ и Следственный комитет. Как считают парламентарии, действия украинского режима требуют симметричного ответа со стороны Москвы.