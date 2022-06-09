Эксперты: в 70% субъектов РФ произошел спад экономической активности

Рост экономической активности в апреле текущего года зафиксирован в 27 субъектах России.

Таковы показали результаты исследования института "Центр развития" НИУ ВШЭ. Во всех остальных регионах, т. е. около 70% от общего количества, произошел спад. В феврале регионов с ростом экономической активности было 73, в марте – 55.

По оценке ВШЭ, сводный индекс региональной экономической активности по России в апреле составил 43,4%, упав ниже "порогового" уровня в 50%. Это говорит о начале рецессии в экономике России в ее региональном измерении, пишут "Ведомости".

Напомним, экономика России будет сокращаться два года подряд, но неравномерно. В этом году, по обновленному прогнозу Минэкономразвития, падение составит 7,8% (ранее предполагалось 8,8%), в 2023-м – 0,7%. Инфляция в годовом выражении составит 17,5% (в 2022 году).