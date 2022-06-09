09 Июня 2022
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Стали известны предварительные причины аварии на шахте "Листвяжная"

Угольная шахта "Листвяжная" в Кемеровской области, на которой произошел взрыв метана, в результате чего погиб 51 человек, долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями.

Как сообщил руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии Дмитрий Мещеряков, концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии".

"Не просто превышала <...> она была взрывоопасная", – отметил он. Отмечается, что менеджмент шахты знал об этом. Так, накануне взрыва руководители были в лаве, приборы зафиксировали концентрации, превышающие 6%, тогда как максимально допустимая концентрация метана не должна превышать 1%, пишут "Ведомости".

Трагедия на шахте "Листвяжной" в прошлом году вновь обострила тему промышленной безопасности. Проверки выявили, что владельцы шахт зачастую пренебрегали безопасностью.

Шахтеры вынуждены зачастую работать в кабальных условиях, выявлено более 3 тыс. нарушений закона.

Теги: шахта, Листвяжная, взрыв



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