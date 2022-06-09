09 Июня 2022
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Спорт В России
Александра Трусова, фигуристка (2018) | Фото:rentv.cdnvideo.ru

Жулин заявил о рисках массовой смены гражданства российскими фигуристами

Возможность сохранить отечественных фигуристов в России остается только в случае их скорого допуска до соревнований международного уровня.

Как сообщил серебряный призер Олимпиады 1994 года в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, в настоящее время существует риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. При этом они останутся в стране, если нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной РФ закончится.

"И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут не многие", — сказал спортсмен, сообщает РБК.

Тем временем, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов на взрослых соревнованиях до 17 лет (сейчас во взрослых турнирах могут участвовать спортсмены с 15 лет).

Теги: фигуристы, гражданство, спорт



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