Спецпредставитель Путина предложил стратегию "технологического острова"

Специальный представитель Российского президента по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков заявил о наиболее вероятной модели развития РФ на ближайшие 10–15 лет.

Этот сценарий он назвал "островизации". Под ним понимается разделение крупных технико-экономических блоков. "Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас", — заявил спецпредставитель.

По его словам, технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного "острова", на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них. Как считает песков, чтобы достичь технологического суверенитета, Москве необходимо будет ответить на несколько вызовов: отработать "зеленую" повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между РФ и странами Азии и др. При этом технологический суверенитет не предполагает полную изоляцию. По его мнению, будущее за зеркальными сделками, когда технологии будут обмениваться на технологии, сообщает РБК.

Напомним, международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в 13 раз состоялся в столице Югры. Несмотря на внешнее санкционное давление, в Ханты-Мансийск прибыли представители порядка 45 стран, доказав, таким образом, что изоляция России, в том числе "цифровая" - невозможна. Не удивительно, что ключевой темой обсуждения на форуме стали вопросы информационной безопасности.