В Белоруссии заявили о пресечении атаки украинского дрона с гранатами

Военные Белоруссии нейтрализовали на границе беспилотник, принадлежащий Украине.

Он был оснащен боевыми гранатами. Цель таких провокаций - втянуть Минск в боевые действия, сообщает телеканал "Беларусь 1". Как оказалось, данный квадрокоптер - с обширной историей вылетов. Дрон был оснащен боеприпасом от автоматического гранатомета АГС-17.

Как отмечает телеканал, способ аналогичен атакам, произведенным украинскими формированиями на Белгородскую область РФ.

Украинский аппарат удалось обнаружить с помощью средств электронной борьбы.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев не исключил, что Киев причастен к диверсии во Владимировке.