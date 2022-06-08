08 Июня 2022
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Виталий Хоценко, премьер министр ДНР (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Экс-директор департамента Минпромторга России стал новым премьером ДНР

Исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) назначен Виталий Хоценко. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый премьер ДНР является уроженцем Днепропетровска.

До назначения занимал должность директора департамента Министерства промышленности и торговли России. Этот пост он занимал с 12 сентября 2019 г. До этого, с декабря 2013 года, занимал должность министра энергетики Ставропольского края, куда перешел после работы в органах госвласти Ямала, где трудился с марта 2010 г.

Хоценко является финалистом конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов.

Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин отправил правительство и освободил от занимаемой должности председателя правительства Александра Ананченко.

Теги: Виталий Хоценко, премьер министр ДНР



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