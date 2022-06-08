08 Июня 2022
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

В ДНР британец и марокканец, воевавшие на стороне ВСУ, не признают себя виновными по статье о наемничестве

Британец Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, которых в ДНР обвиняют в участии в боевых действиях в составе ВСУ не признали своей вины по статье о наемничестве, сообщает ТАСС.

На вопрос прокурора, признают ли они себя виновными в умышленных действиях, выразившихся в "участии наемника в вооруженном конфликте и вооруженных действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору", оба ответили одинаково: "Не согласен". По остальным статьям, по которым Пиннеру и Брагиму предъявили обвинения, они признали себя виновными.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 232 УК ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 3 ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, в качестве наказания в отношении наемников может быть применена смертная казнь.

Теги: наемник, ДНР, ВСУ, суд, смертная казнь



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