Автомобиль, в котором ехал Сергей Миронов, сбил курьера в центре Москвы

Автомобиль, в котором ехал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сбил курьера в центре Москвы. Факт аварии Миронов подтвердил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, депутат заявил, что самого столкновения не видел, поскольку в машине работал с документами и кто виновен водитель или велосипедист - доставщик еды установит ГИБДД.

"Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других. Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - сообщил он.

Ранее в соцсетях появилась информация, что автомобиль "Хендай Генезис" с мигалкой и "очень авторитетными номерами наехал на курьера, который шел по пешеходному переходу". Со ссылкой на очевидцев сообщалось, что сразу после аварии водитель попытался снять номера, но их все же успели сфотографировать.